なぜかDiscordのボイスチャット機能でダイヤルアップ接続を可能にした人物が登場

ブロガーのリリー・シウィク氏が、チャットツールのDiscordとオーディオデコードプログラムを使い、ダイヤルアップ接続を実現しました。 Dial-up over a Discord Call - The Cool Blog https://www.lilysthings.org/blog/discord-dialup/ 2020年代のPCには、ダイヤルアップ接続を行うためのモデムは基本的に搭載されていません。そのためシウィク氏はモデムをエミュレートするプログラム「 minimodem 」を探し出します。これはモデムトーンをデコードまたは生成するプログラムです。 続いてシウィク氏はノートPCを2台用意し、片方を送信側に、もう片方を受信側として選択。両方のPCでDiscordを開いて通話を始め、送信側から300 ボー の信号を発信するように、受信側は300ボーを受信するよう設定しました。以下の動画で「ピーガガガ」という独特の音を聞くことができます。

2024年01月08日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

