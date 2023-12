2023年12月22日 14時00分 メモ

「サブスクの解約時にわざわざ電話やチャットをさせるのは違法である可能性が高い」と州司法長官が指摘



音楽や動画配信などのサブスクリプションサービスに登録したはいいものの、解約する際の手続きが複雑で苦労した経験がある人もいるはず。アメリカ・ニューヨーク州はサブスクリプションの解約手続きの煩雑さがビジネス法に違反しているとしてシリウスXMを相手に訴訟を起こしており、州司法長官が「企業がサブスクリプションの解約を困難にしている場合、それは違法です」と指摘しています。



Attorney General James Sues SiriusXM Radio for Trapping Consumers in Unwanted Subscriptions

https://ag.ny.gov/press-release/2023/attorney-general-james-sues-siriusxm-radio-trapping-consumers-unwanted





New York’s attorney general says SiriusXM’s annoying cancellation process is actually illegal - The Verge

https://www.theverge.com/2023/12/21/24010975/siriusxm-lawsuit-new-york-tish-james-cancel



シリウスXMはニューヨーク市に本社を置くラジオ放送企業であり、近年は従来の衛星ラジオ放送だけでなく、インターネット配信やポッドキャストアプリも展開しています。ニューヨーク州のレティーシャ・ジェームズ州司法長官の事務所は2023年12月20日、シリウスXMが「故意にサブスクリプションサービスの解約を困難にした」ことでニューヨーク州のビジネス法に違反したとして、訴訟を起こしました。





州司法長官事務所によると、シリウスXMのサブスクリプションサービスの解約を希望する顧客は、電話またはオンラインチャットで担当者とやり取りしなくてはならないとのこと。この際、担当者は顧客を引き留めるためにさまざまな質問を繰り返したり、割引オファーを提供したりして会話を引き延ばし、顧客が解約を断念するよう仕向けているそうです。



シリウスXMのデータでは、加入者は解約するために電話で平均11.5分、オンラインで30分近くの時間を費やしていることが示されています。また、担当者とつながるためにも時間がかかり、オンラインチャットの待ち時間が20分以上に達することもあると州司法長官事務所は指摘しています。





州司法長官事務所の訴状では、シンプルで使いやすいキャンセル方法をユーザーに提供しなかったことで、シリウスXMは自動更新サブスクリプションに関する州法および連邦法に違反したと指摘されています。



ジェームズ州司法長官は、「サブスクリプションを解約するために長くいらだたしいプロセスに耐えなくてはならないのは、誰も喜ばないストレスの多い負担です。企業がサブスクリプションの解約を困難にしている場合、それは違法です。消費者は使用しなくなった、または必要としないサブスクリプションを問題なくキャンセルできる必要があります。企業には、キャンセル方法を簡単にする法的義務があります」と述べ、シリウスXMのやり口が違法である可能性が高いと指摘しました。



シリウスXMの広報担当者はテクノロジー系メディアのThe Vergeに対し、「多くの消費者ビジネスと同じく、当社は顧客がシリウスXMの契約を申し込んだり解約したりできるよう、さまざまな選択肢を提供しています。訴状を受領して検討した結果、シリウスXMの慣行を著しく誤解させるこのような根拠のない申し立てに対し、強く自らを弁護するつもりです」と述べました。