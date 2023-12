「親パレスチナ的な従業員を解雇」「親イスラエル的な世論を扇動」などアメリカとイスラエルの投資ファンドによるPR活動の実態が内部文書によって明らかに

・関連記事

イスラエルはパレスチナ人の日常生活の監視・統制を最先端の「ウルフ・パック」で自動化しているとの指摘 - GIGAZINE



「X(旧Twitter)はハマスによる反イスラエルのプロパガンダ投稿で利益を得ている」として議員グループがイーロン・マスクらに書簡を送付 - GIGAZINE



イスラエルの承認を条件にガザ地区でのStarlink運用が可能に - GIGAZINE



仮想通貨「トロン」が過激派組織ハマスやヒズボラの資金調達手段として使われておりイスラエルが次々にアカウントを凍結中 - GIGAZINE



Adobe Stockでイスラエル・ハマス戦争のフェイク画像が販売されてしまう - GIGAZINE



2023年12月12日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.