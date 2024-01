イスラエル支持者は「親パレスチナ的なSNS投稿を検出して違反報告するためのアプリ」を使った市民主導のプロパガンダで世論を誘導している

これらのツールが「反イスラエル的・親パレスチナ的」と分類するものは幅広く、「 イスラエルによる拘留中に性的暴行を受けたと主張する10代のパレスチナ人 」に関して議論する投稿や、「イエス・キリストはパレスチナ人である」という投稿がWords of Ironでキュレーションされていたとのこと。また、特に反イスラエル的ではないものの、反ユダヤ主義的な投稿もこれらのツールの標的になっています。 インフルエンサーで弁護士のロージー・ピラニ氏は、自身の投稿にフラグが立てられたことで、自身の投稿がフォロワー以外の人に推奨されなくなり、発見タブやリールタブに表示されなくなったそうです。「Words of Ironのようなウェブサイトは、他のコンテンツクリエイターがパレスチナについて投稿するのを怖がらせており、言論の自由を萎縮させることを目的としています」と述べました。 イスラム教徒のジャーナリストである アミール・アル・カタトバ 氏によると、自身のイスラム教徒向けメディアが運営するInstagramアカウントには、投稿から10分以内にボットのようなメッセージが殺到するとのこと。「私たちは日常的にアカウント削除の警告に対処しています」とアル・カタトバ氏は述べ、コミュニティガイドラインに違反しないように細心の注意を払っていると証言しています。

イスラエル支持者らが使っているアプリのひとつである Moovers は、ユーザーに対して「ワンクリックでイスラエルを擁護する」ことを奨励しています。MooversはInstagramやTikTok、Facebook、X(旧Twitter)から親パレスチナ的な投稿を読み込み、ユーザーが簡単にこれらのコンテンツを違反報告したり批判コメントを送ったりできるようにしているとのこと。批判コメント用を自分でいちいち考えなくても済むように、事前に作成された親イスラエル的なスクリプトも提供されているそうです。 また、別のWords of Ironというアプリもほぼ同様に機能しており、「ソーシャルメディアの専門家が集めた反イスラエル的な投稿を表面化させ、ワンクリックでイスラエルの声を高める」と主張しています。さらにWords of Ironではどれだけ投稿へのアクションを行ったのかをバーで示し、ユーザーのアクションをゲーム化することでエンゲージメントを高めています。

