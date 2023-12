「Windows」の次期大型アップデートの情報がリーク、登場が期待される主要なAI機能とは？

Microsoft plans big 2024 Windows release heavy on AI and 'groundbreaking' features - Neowin https://www.neowin.net/news/microsoft-plans-big-2024-windows-release-with-heavy-on-ai-and-groundbreaking-features/ Windows Centralによると、記事作成時点で「Hudson Valley」と呼ばれる次のWindowsメジャーアップデートの開発が進行中とのこと。ちなみにWindows 11のコードネームは「Sun Valley」でした。 Hudson Valleyの目玉となる新機能は、AIを搭載したWindows Shellの導入で、「高度なCopilot」によって強化され、バックグラウンドで常に動作し、検索の強化やコンテキストの理解などを行うことができるといいます。

Windows関連ニュースメディア・Windows Centralが、2024年に配信されるとうわさのアップデートについて伝えました。Windows 11の大型アップデートなのか、はたまた サブスクリプション形式で提供される という「Windows 12」なのかは不明ですが、いくつかの詳細な機能が明かされています。 EXCLUSIVE: Microsoft readies 'groundbreaking' AI-focused Windows release as new leadership takes the helm | Windows Central https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/exclusive-microsoft-readies-groundbreaking-ai-focused-windows-release-as-new-leadership-takes-the-helm

2023年12月07日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

