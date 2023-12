画像生成AIでさまざまなだまし絵を自動生成する「Visual Anagrams」

Visual Anagramsのソースコードは以下のGitHubリポジトリで公開されています。 GitHub - dangeng/visual_anagrams: Code for the paper "Visual Anagrams: Generating Multi-View Optical Illusions with Diffusion Models" https://github.com/dangeng/visual_anagrams

・関連記事

脳が混乱する「錯視映像オブ・ザ・イヤー」の2020年受賞作品が発表される、大賞には日本人が輝く - GIGAZINE



「だまし絵」のような構造物を現実に作り出す方法を公開した「Impossible or illusion??」 - GIGAZINE



480円が無料に、騙し絵の中を冒険するパズルゲームの傑作「Monument Valley」がApp StoreとAmazonで無料で提供中 - GIGAZINE



あるはずのない光線が見える新たな錯視が報告される - GIGAZINE



正面から見る際と鏡に映ったものとでは屋根の形が異なる錯視作品「変身するガレージ屋根」 - GIGAZINE





2023年12月01日 16時00分00秒 in ソフトウェア, アート, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.