カメラに写った動く物体をAIがリアルタイムに認識・解析するオープンソースのNVR「Frigate」

従来のNVRはシンプルなモーション検出を行っており、誤検知率を減らすために何時間もの微調整が必​​要になる場合があります。Frigateは、Googleが開発するローカルAIプラットフォーム「Google Coral」のTPUに物体検出をオフロードすることで、ロースペックなハードウェアでも高度な分析を可能にし、その動きが実際に人や車、あるいはその他の物体であるかどうかを判断します。Frigateは1秒あたり100以上の物体検出を実行できるとのこと。 さらに、Frigateはホームアシスタントのメディアブラウザに直接統合でき、さまざまなホームアシスタントに物体検出を統合することが可能です。Frigateはオープンソースで開発されており、以下のGitHubリポジトリでソースコードが公開されています。 GitHub - blakeblackshear/frigate: NVR with realtime local object detection for IP cameras https://github.com/blakeblackshear/frigate

2023年11月21日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

