無料で機械学習やデータ処理の流れを簡単に可視化してくれるワークフローツール「Flyte」を触ってみた

今回はサンプルワークフローを動作させましたが、自分で作ったワークフローを動作させることももちろん可能。複雑な機械学習やデータ処理を行う際にワークフローをきれいに可視化できる、開発現場では重宝されそうなツールでした。 GitHub - lyft/flyte: develop, execute, and monitor distributed workflows reliably at scale. https://github.com/lyft/flyte

「宿泊者がサイコパスかどうか」を予約前にチェックする仕組み や わずか11万円で自動車を「完全自動運転カー」に改造できる手作りキット が開発されるなど、機械学習を利用した技術の開発はますます活発になっています。そうした機械学習やデータ処理においては開発プロジェクトのコードやデータなどのワークフロー全体を管理してくれるワークフローツールが非常に便利な存在であり、Netflixの Metaflow など企業が独自に開発したワークフローツールがオープンソースとして公開される事例もあります。「 Flyte 」はライドシェアサービスを展開する Lyft がオープンソースとして公開したワークフローツールとのことなので、実際にツールを触ってみました。 Flyte — Flyte 0.0.1 documentation https://lyft.github.io/flyte/ GitHub - lyft/flyte: develop, execute, and monitor distributed workflows reliably at scale. https://github.com/lyft/flyte 今回は「画像をインプットすると機械学習のモデルを使って画像の境界を抽出しアウトプットする」というサンプルワークフローを用いたチュートリアルに従いながら、Flyteの機能を見ていきます。

2020年01月11日 17時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.