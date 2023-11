2023年11月19日 10時00分 レビュー

軽量&コンパクトで持ち運びにぴったりなMicrosoft純正2in1ノートPC「Surface Go 4」のバッテリー持続時間を調べてみた



2023年9月に発表されたMicorosftの純正2in1ノートPC「Surface Go 4」はわずか521gという軽さのため、持ち運びにぴったりです。そんなSurface Go 4のバッテリー持続時間などが気になったので、ベンチマーク測定に続いてバッテリーのテストを行いました。



Surface Go 4: 法人向けのポータブルな 2 in 1 ノート PC - 法人向け Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/surface-go-4



バッテリー持続時間の測定を行うに当たって、Surface Go 4のバッテリーを100%まで充電した状態で、YouTubeで動画を再生し続けてバッテリーの持ちを計測してみました。なお、画面の明るさや音量は最大に設定の上、バッテリー節約機能などはオフにしています。





動画の再生を始めてから電源が落ちるまでをインターバル撮影した動画が以下。



Microsoftの2in1ノートPC「Surface Go 4」のバッテリー持続時間を測定してみた - YouTube





再生を始めて5時間8分が経過すると、画面に「バッテリーの残量が少なくなっています」と表示されました。





その8分後には画面が完全に消灯してしまいました。画面が消灯するまでの時間は5時間16分でした。





以下はバッテリーの状態をグラフ化した画像です。満充電の状態から、ログが取れなくなる残量4%まで測定しました。右肩下がりに減少していくバッテリー残量は、約30分で10%減少していることが確認できます。





バッテリーが0%になったところで、再度残量が100%を迎えるまでの時間を計測します。計測の際には、付属の充電ケーブルを用いました。





ブラウジングなどの軽作業を行いつつ充電を行った結果、バッテリー残量が100%に達するまでにかかった時間は2時間52分でした。





次回は、Surface Go 4専用のタイプカバーのレビューを行う予定なので、乞うご期待。



Surface Go 4の価格は、8GB RAM・64GB UFS仕様が税込8万6680円、8GB RAM・128GB UFS仕様が税込10万2080円、8GB RAM・256GB UFS仕様が税込11万7480円で、Microsoftの購入ページから購入可能です。



法人向け Surface Go 4 の仕様を選ぶ

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-go-4-for-business/8qczkbwf3t77





