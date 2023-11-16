「エヴァンゲ『ン』リオン」という誤記がエヴァンゲリオンとコラボしたマザーボードで見つかる
ASUSとエヴァンゲリオンがコラボして作り出されたマザーボード「ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION」において、「EVANGELION」を「EVANGENLION」と表記する誤りが発見されました。
[Motherboard] Regarding Misprint on ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION | Official Support | ROG Global
https://rog.asus.com/support/FAQ/1051422
ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONはASUS製マザーボード「ROG MAXIMUS Z790 HERO」のパーツを「アスカを描いたI/Oヒートシンク」「ATフィールドを描いたCPUソケット」などに換装したモデルです。ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONは海外ではすでに販売されているほか、日本でも2023年10月に予約受付が始まっています。
しかし、ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONには重大な誤記が存在することが明らかになりました。ASUS公式Xアカウントの2023年9月20日の投稿に含まれる画像を確認すると、アスカを描いたI/Oヒートシンクの左隣に「EVANGELION」ではなく「EVANGENLION」と記されていることが確認できます。
The Cool????meets The Beast????— ROG Global (@ASUS_ROG)
Upgrade your build with the #Asuka interface headset on the EVA-02 Edition #ROG Ryujin III 360 ARGB & ROG Maximus Z790 Hero mobo!????????https://t.co/Ii47IgEANZ
????Availability starting at the end of Sep, follow your local ROG for more! #ROGxEVANGELION pic.twitter.com/CivmzmPxMe
当該箇所を拡大するとこんな感じ。
ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONは実際に誤記を含む状態で出荷されたようで、YouTuberのCEHunter氏が2023年9月24日に公開した開封動画でも「EVANGENLION」という表記を確認できます。
そして、2023年11月14日にはASUSが「ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONの誤記について」と題した声明を発表し、誤記の存在を公式に認めました。ASUSは問題への対処として交換用部品の提供と保証期間の1年延長を提示しています。
なお、ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITIONの日本語ページには、2023年10月24日時点では「EVANGENLION」という誤記を含む製品画像が掲載されていましたが、記事作成時点では正しい表記の製品画像が掲載されています。
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