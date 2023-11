2023年11月13日 20時00分 ネットサービス

ビデオチャットで見知らぬ人と会話できる「Omegle」が「未成年者の性的虐待に結びついている」との批判を受け14年続いたサービスを終了させる



2009年に当時18歳のプログラマーだったリーフ・K・ブルックス氏により立ち上げられたビデオチャットサービス「Omegle」が、性犯罪の温床になっているとの批判を受け、閉鎖を余儀なくされました。



Omegle

https://www.omegle.com/



Omegle, the Site That Paired Strangers for Video Chats, Is Dead

https://www.404media.co/omegle-shut-down-offline/



Popular video chat service Omegle shuts down | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/11/09/omegle-shutdown/



分析会社SimilarWebによれば、開設から14年が経過したOmegleは2023年時点でも依然人気があり、10月時点で約5000万人の訪問者がいたとのこと。しかし、サービスを通じた犯罪が行われることもしばしばあり、過去には何度か訴訟の憂き目に遭ったこともありました。





2021年、ある女性がOmegleに対して2200万ドル(当時約25億円)の訴訟を起こしました。女性は11歳のときにOmegleを使用して成人男性と対話し、その後3年間にわたって自慰行為や放尿をするように誘導されたと主張。男性は後に児童ポルノの所持容疑で当局の捜査を受けています。



原告代理人はこの事件に際し「Omegleは、言論の自由、つまり自由な意見交換のために見知らぬ人を紹介するサービスではなく、犯罪行為につながるもの」と指摘。同サービスが性的虐待を促進する可能性があると訴えていました。



ユーザーがコンテンツを投稿して交流を図るXやFacebookのようなサービスは、アメリカにおいて「サービスプロバイダは第三者が発信する情報について原則として責任を負わない」とする通信品位法第230条によって通常は保護されています。しかし、Omegleについては「デザインそのものが害の原因である」との指摘が裁判官によって行われ、ユーザー当事者間のやりとりは被害発生の直接の要因たり得ないとの主張が行われていました。結局、この訴訟は2023年11月に和解に至りました。





別の被害者も2023年にOmegleを相手取って訴訟を起こしていて、Omegleは訴状への回答期限を11月10日まで延長するよう求め、それが認められました。Omegleが閉鎖したのは訴状提出期限までの間のことであり、ブルックス氏は閉鎖に際し以下のようなコメントを残しています。



「理由が何であれ、人々は他者を攻撃することへのためらいがなくなりつつあり、互いの人間性を認識するのが遅くなっています。その一面が、Omegleを含むコミュニケーション・サービスに対する絶え間ない攻撃の嵐です。これらの人々を喜ばせる唯一の方法は、サービスの提供を止めることです」





「事実上、あらゆる道具は善にも悪にも使うことができます。電話は、おばあちゃんに『誕生日おめでとう』と言うために使われることもあれば、爆破予告の電話をかけるために使われることもあります。言いようのない凶悪犯罪を含め、一部の人々がOmegleを悪用したことは認めざるを得ません。しかし、私は、『良きサマリア人』としての責任と、犯罪と戦うための責任を負い、匿名性という基本的な安全機能に加え、人間によるモデレーターチームと連携して動作する最先端のAIなど、舞台裏では多くのモデレーションを行っていました」



「長年にわたって多くの改善を施そうとしてきましたが、我が社に対する最近の攻撃は建設的ではないと感じたことも事実です。この戦いのストレスと出費は単純に多すぎます。Omegleの運営は、経済的にも心理的にも、もはや持続可能ではありません。率直に言って、30代で心臓発作を起こしたくはありません」



「Omegleの戦いは敗れましたが、インターネットとの戦いは続いています。事実上、どのオンラインコミュニケーションサービスもOmegleと同じような攻撃を受けています。中には、はるかに大きなリソースを持つ大企業もありますが、どこかしらに限界点はあるものです。すぐに流れが変わらない限り、私が好きになったインターネットは存在しなくなり、その代わりにテレビのパワーアップ版に近いものができるのではないかと心配しています」





Omegleは記事作成時点ですでにアクセスできなくなっています。この件に関しては、閉鎖を惜しむ声もあれば、「閉鎖によって世界はより良くなる」など閉鎖を歓迎する声もあります。