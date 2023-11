経済制裁が続くロシアにヨーロッパ製マイクロチップを輸入するための仕組みとは？

ウクライナ侵攻などで国外からの製品の輸入が規制されているロシアでは、アメリカやヨーロッパで製造されたマイクロチップの輸入も同様に制限されています。しかし、ロシアではヨーロッパ製のマイクロチップが秘密裏に輸入されており、海外メディアのFinancial Timesは、ロシアのマイクロチップ密輸に携わる人物であるマキシム・エルマコフ氏について紹介しています。 The shadowy network smuggling European microchips into Russia https://www.ft.com/content/e70467d7-9df2-4a8c-9d0f-ddc61062b745

2023年11月13日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

