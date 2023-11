2023年11月07日 11時10分 動画

ストーリーとキャラクター作成のためのAIを活用したゲーム開発ツールを作成するためにMicrosoftのXboxとInworld AIが提携



Microsoftがゲーム向け対話AIを開発するInworld AIと提携し、ゲーム内に登場するキャラクターやストーリー、クエストを作成するためのツールを開発することを発表しました。



Inworld AIは2021年7月に設立された企業で、大規模言語モデルを応用してゲーム中のNPCの会話文を自動生成する対話生成AI「Inworld Studio」を開発しています。このInworld Studioは、プレイヤーからの質問に応答するようなAIをゲームのNPCにコード不要で搭載することが可能になるというものです。





例えば、以下のムービーでは「マインクラフト」で村人と会話する様子を見ることができます。



Minecraft Java SDK: Adding AI Characters with Inworld (ChatGPT alternative)





以下の動画では、1985年公開の映画「エイリアン」の主人公であるエレン・リプリーっぽい人格と声を「Inworld Studio」で女性キャラクターに与えて対話を行っている様子を見ることができます。



Ellen Ripley - Inworld Studio AI character system





MicrosoftとInworld AIの提携は複数年におよぶ契約で、Inworld StudioのようなマルチプラットフォームなAIツールセットをXboxの開発者に提供するというもの。これによって、ゲームデザイナーはより創造的なアイデアを探究できるようになり、ゲームのシナリオやダイアログツリー、クエストなどを元にプレイヤーと対話をするキャラクターやストーリー、クエストを自動生成することも可能になるとのこと。



Microsoftのゲーム部門であるXboxのゲームAI担当ゼネラルマネージャーを務めるハイヤン・ツァン氏は「Xboxはより優れたツールがあれば、クリエイターがさらに優れたゲームを開発できると信じています。Inworld AIと提携することで、キャラクター開発向けに生成AIモデルを扱うInworld AIの専門知識や、Azure OpenAI Serviceを含むMicrosoftの最先端のクラウドベースAIソリューション、Microsoft Researchの技術的洞察、アクセシビリティに革命をもたらすXboxチームの強みが結集します」とコメントしています。