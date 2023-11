LinkedInがブラウザの「トラッキング拒否」設定を無視することを禁止する判決が下される

Microsoft傘下のビジネス特化型SNS・LinkedInがユーザーデータの追跡拒否を無視しているのは「一般データ保護規則(GDPR)違反」とドイツの消費者団体が訴えていた裁判で、裁判所がトラッキング拒否の要求を無視することを禁止するとの判決を下しました。LinkedInは控訴する予定としています。 Gericht untersagt Datenschutzverstöße von LinkedIn | Verbraucherzentrale Bundesverband https://www.vzbv.de/urteile/gericht-untersagt-datenschutzverstoesse-von-linkedin Germany court bans LinkedIn from ignoring browser “do-not-track” setting | Cybernews https://cybernews.com/tech/germany-court-bans-linkedin-from-ignoring-browser-do-not-track/ Do-Not-Track ruling could affect LinkedIn privacy awareness https://techhq.com/2023/10/is-linkedin-privacy-helped-or-hindered-by-do-not-track-or-private-browsing-mode/ 今回の訴訟の主な焦点になったのは、IPアドレスなどのユーザーデータをトラッキングに使用しないよう求めるブラウザの設定項目である「 トラッキング拒否(Do Not Track/DNT) 」の扱いです。 この設定はあくまで要請に過ぎないためほとんど形骸化しており、GoogleはChromeの ヘルプページ で「多くのウェブサイトでは、このリクエストを送信しても(中略)、ユーザーの閲覧データが収集、使用されるのが現状です」と説明しています。

2023年11月02日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

