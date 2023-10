2023年10月27日 06時00分 レビュー

あらゆるアプリやウェブサイトのOpenAPI仕様を自動生成してくれるChrome向け拡張機能「OpenAPI DevTools」を使ってみた



ウェブ上の通信で利用されるAPIのうち、OpenAPIを使用して記述されているAPIを検知して自動でOpenAPI形式の仕様を作成してくれるツールが「OpenAPI DevTools」です。Chrome向けの拡張機能としてリリースされており、簡単に使えるとのことなので実際に使って試してみました。



AndrewWalsh/openapi-devtools: Effortlessly discover API behaviour with a Chrome extension that automatically generates OpenAPI specifications in real time for any app or website

https://github.com/AndrewWalsh/openapi-devtools



GitHubのリポジトリにアクセスし、「Download and extract the zip」をクリック。





「dist.zip」というzip形式のファイルがダウンロードされるので、選択してエクスプローラーのメニューにある「すべて展開」をクリックします。





ファイルが展開されました。「dist」という名前のフォルダの中に「dist」というフォルダが生成されています。今回使用するのは奥にある方の「dist」フォルダです。





Google Chromeを起動し、右上のメニューの「拡張機能」にある「拡張機能を管理」をクリック。





右上の「デベロッパーモード」を有効にして「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」をクリックします。





先ほど用意した「dist」フォルダを選択し、「フォルダーの選択」をクリック。





下記のように表示されればインストール成功です。





OpenAPI DevToolsを開くには、「Control+Shift+i」を同時押ししてデベロッパーツールを開き、上のメニューで「OpenAPI」をクリックすればOK。





今回はWikipediaのAPIを見てみます。「Start Recording」をクリック。





下図の画面になれば準備OK。





Wikipedia内のリンクにカーソルを合わせるとOpenAPI仕様に準拠した通信が行われます。それをOpenAPI DevToolsが検知してOpenAPI仕様を自動で生成してくれるというわけ。「Download」をクリックしてみます。





自動生成されたOpenAPI仕様のデータがJSON形式でダウンロードできました。





OpenAPI DevToolsの画面の横幅を広げると左側に検出した通信の一覧が表示され、クリックするとそれぞれの中身を確認することができます。





OpenAPI DevToolsの画面下部には3つのボタンが存在しています。左は「検出の一時停止」で中央の歯車マークは「設定」、そして右端は「全データを削除」のボタンです。





設定画面では検出したAPIの一部をパラメーター化してまとめることが可能とのこと。例えば、下図の「カルタゴ」の部分をクリックすると「/api/rest_v1/page/summary/~~」という形式のAPIを全部まとめることができます。ただし、日本語を含むURLではうまく動作しないようでした。





英語版のWikipediaで同様の操作を行ってみたところ、下図の通り複数のAPIを1つの形式にまとめることができました。