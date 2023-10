LinuxをニンテンドーDSに移植する「DSLinux」

任天堂から発売された携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」および上位機種の「ニンテンドーDS Lite」にLinuxを移植するためのリソースが「 DSLinux 」です。 DSLinux - Linux for the Nintendo DS https://www.dslinux.org/

2023年10月14日 ソフトウェア, ゲーム

