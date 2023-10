人間の神経や骨格と結び付いて思い通りに操作可能＆幻肢痛も軽減できる画期的な義手が開発される

・関連記事

存在しない右腕をレゴブロックで作った少年ビルダーが登場 - GIGAZINE



培養した筋肉を搭載したハイブリッドロボットが開発される - GIGAZINE



義手でも「痛み」を感じることのできる電子皮膚が開発される - GIGAZINE



3Dプリンターにより難病で背骨が「2つ折り」になってしまった少年が再び歩けるようになる - GIGAZINE



自分の義手を改造して「考えるだけで音楽を制御」できるサイバー過ぎるミュージシャンが誕生 - GIGAZINE



たった5万円の軽量&高性能な義手が開発される、ポテチを割らずに食べることも可能 - GIGAZINE

2023年10月13日 16時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.