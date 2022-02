脊髄損傷で体がマヒした3人の男性が脊髄に埋め込まれた電極で再び歩けるように

事故による脊髄損傷で下半身不随となった3人の男性が、「脊髄に電極を埋め込んで筋肉を動かすための電気刺激を送る」という手法により、再び歩けるようになったという研究結果が発表されました。被験者3人ともが電極を埋め込む手術からわずか数時間で立ちあがることができるようになった上、ある被験者は屋外を歩いたり、立ったまま飲食したりできるようになったとのことです。 Activity-dependent spinal cord neuromodulation rapidly restores trunk and leg motor functions after complete paralysis | Nature Medicine https://www.nature.com/articles/s41591-021-01663-5

2022年02月09日 13時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

