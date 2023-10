日本語の単語を適切な位置で区切って読みやすく改行してくれる軽量でオープンソースなライブラリ「BudouX」の機能＆採用例＆デモはこんな感じ、Chrome 119に実装予定で簡単に利用できる見込み

・関連記事

海外と比べて日本のウェブデザインが20年前から進歩していないように見えてしまう3つの理由とは? - GIGAZINE



「ウェブの世界のOSを目指す」という壮大な目的で作成されたブラウザ「Arc」レビュー、使いやすい機能がてんこもりでサクサク快適にブラウジング可能 - GIGAZINE



無料で使える日本語ウェブフォント9種類をGoogleが公開中 - GIGAZINE



AIの力で英文を一発校正できる無料ウェブサービス「DeepL Write」が登場したのでDeepL翻訳と組み合わせて爆速英文作成してみた - GIGAZINE



機械翻訳は海外貿易にどのような影響を与えているのか? - GIGAZINE

2023年10月01日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.