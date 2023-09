AMDの最優先事項は「ROCm(Radeon Open Compute platform)」の発展だとAMD幹部が明言、オープンソースのプログラミング言語「Triton」の採用でNVIDIAに反撃へ

アメリカの半導体メーカー「 AMD 」はCPUシリーズの「 Ryzen 」やGPUシリーズ「 Radeon 」の開発や製造を行っています。そんなAMDは自社の最優先事項について、「機械学習向けGPU環境やプラットフォームの ROCm がAMDにおける最も優先度が高い事業です」と述べています。 ROCm Is AMD’s No. 1 Priority, Exec Says - EE Times https://www.eetimes.com/rocm-is-amds-no-1-priority-exec-says/

・関連記事

オープンソースのニューラルネットワーク向けプログラミング言語「Triton」をOpenAIが公開 - GIGAZINE



NVIDIAのコンピューティングプラットフォーム「CUDA」がWSLで利用可能に - GIGAZINE



高性能CPUを作り出すテスト機材ひしめくAMDの研究所に潜入するムービー - GIGAZINE



AMD製CPUにデータを盗み取られる脆弱性「Zenbleed」が存在することが判明、仮想マシンやコンテナも関係なくデータ窃取可能 - GIGAZINE



AMD「Radeon RX 7800 XT」と「Radeon RX 7700 XT」は1440pゲーミングで性能を発揮するも画像生成AIには不適 - GIGAZINE

2023年09月29日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.