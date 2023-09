2023年09月28日 00時35分 メモ

ついに施行が始まるインボイス制度は何が利点で何が問題なのか?



日本では、適格請求書等保存方式に基づく「インボイス制度」が2023年10月1日に施行されますが、その導入については歓迎する声もある一方で批判的な意見も集まっていることが連日報じられています。インボイス制度の利点と欠点について、日本最古の英字新聞であるThe Japan Timesが取り上げています。



消費税は商品やサービスの購入に加算される税で、通常は消費者が支払うことになりますが、この時「事業者の売上にかかる消費税額」から「仕入れにかかった消費税額」を差し引く「仕入税額控除」が重要になります。この仕入税額控除を事業者の帳簿に基づいて算出するのが帳簿方式です。





インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える「適格請求書(インボイス)」を発行する制度で、より正確な消費税納税のために導入されました。



インボイス制度では、売り手である登録事業者は、買い手である課税事業者から求められた時にこのインボイスを交付する必要があります。また、買い手側は仕入税額控除の適用を受けるため、インボイスを保存することが必要となります。買い手は売り手に支払った消費税をインボイスで証明する必要があります。



新たにインボイス制度が導入された背景には、10%の消費税に加えて8%の軽減税率が2019年に導入され、消費税周辺の計算が一気に複雑化したという問題があります。インボイス制度の導入には、交付されたインボイスを元に計算すれば簡易化されるというメリットがあります。





従来の制度通り、年間売上高1000万円を下回る事業者は免税対象となります。インボイスを発行するには、消費税の課税事業者である「適格請求書発行事業者」の登録をする必要があり、免税事業者はこの適格請求書発行事業者になることができません。



しかし、買い手は仕入税額控除の適用を受けるため、インボイスを求めるようになるので、インボイスを発行できない免税事業者よりもインボイスを発行できる適格請求書発行事業者を優先するようになります。このことから、年間売上高1000万を下回る免税事業者にはかなり不利な制度だという指摘があります。また、適格請求書発行事業者として登録すると今度は消費税の納税義務が生じるため、実質的な増税になると批判されています。





例えば、フリーランスで働く20代アニメーターの平均年収はわずか110万円ということで、インボイス制度の適格請求書発行事業者になることは非常に困難だといえます。アニプレックスのアニメプロデューサーである植田益朗氏はインボイス制度に以前から反対の声を上げてきた1人で、インボイス制度によってスタジオとアニメーターの友好な関係を維持することが難しくなると主張しています。



また、フリーランスで働く個人事業者が多いのが翻訳者です。日本翻訳者協会は「翻訳者はインボイス制度が大幅な増税とみているだけでなく、余分な事務作業が翻訳者としての事業活動全体に影響を与えると懸念しています」という声明を発表しています。



さらに、俳優や声優もインボイス制度に脅かされています。声優の甲斐田裕子さんは「声優の生活はますます厳しくなり、それが原因で声優を辞める人もいるかもしれません。インボイス制度により、この業界への新規参入のハードルはこれまで以上に高くなりました。貧しい家庭で育った人は声優を始められなくなる方向に向かっています。現場にとっては大きな損失です」と語っています。





そして、適格請求書発行事業者として登録されると、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号と公表情報が公開されます。本名や住所を隠して活動している漫画家や声優、VTuberなどのクリエイターも、このインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに個人情報が公開され、ストーカーや脅迫にさらされる可能性も懸念しています。



記事作成時点ではすでにインボイス制度の施行が決定していますが、それでもなお反対運動が続いています。2023年9月26日には首相官邸前でインボイス制度の中止を求める集会が開催されたことが報じられています。



