ぶどう果汁19％配合でシュワッと微炭酸なエナジードリンク「ZONe ENERGY EGO」を飲んでみた

・関連記事

ZONe史上最強カフェイン濃度でいつでもどこでもエナジーチャージできる「HYPER ZONe」を飲んでみた - GIGAZINE



モンスターエナジーにコスパ最高な本場アメリカサイズの大容量缶500mlがついに登場したのでモンエナマニアがエネルギーチャージしまくってみた - GIGAZINE



エナジードリンク×激辛のクレイジーなフレーバー「激辛ドデカミン」試飲レビュー - GIGAZINE



カフェイン配合で「ゲーマー向け」なゲーミングカップヌードルとゲーミングカレーメシは一体どんな味なのか確かめてみた - GIGAZINE



ゼロカロリーのエナドリ「モンスター ウルトラピーチーキーン」はピーチの香りを前面に出したメチャクチャ飲みやすい仕上がり - GIGAZINE

2023年09月19日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.