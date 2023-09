PS5にソフトウェアアップデート配信、起動音ミュートや2台のコントローラーを接続する機能などが追加される

このほか、周辺機器のアップデート情報も公開されています。 ◆Chromecast with Google TV(4Kモデル)でのリモートプレイ対応 Android TV OS 12搭載機器にて、PS4・PS5のリモートプレイ用アプリ「PS Remote Play」が利用できるようになりました。記事作成時点で公式動作確認済みの機器は「Chromecast with Google TV(4Kモデル)」のみです。 ◆PS Appのアップデート予告 スマートフォン用アプリ「PS App」のアップデートにより、メッセージに対して絵文字でリアクションを取ったり、シェアスクリーンのプレビューを見たりすることができる機能が、2023年9月中に追加される予定です。

2023年09月14日 11時39分00秒

