2023年09月12日 13時27分 モバイル

MetaのSNSアプリ・Threadsでは「vaccines(ワクチン)」や「covid(コロナ)」が検索できないように規制されている



FacebookやInstagramを運営するMetaがTwitterの競合としてリリースしたテキストベースのSNSアプリがThreadsです。このThreadsでは、「vaccines(ワクチン)」や「covid(コロナ)」といった単語の検索が制限されていることが明らかになっています。



Threads blocks searches for ‘covid’ and ‘long covid’ - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2023/09/11/threads-covid-coronavirus-searches-blocked/



Threads blocks COVID-related searches amid spiking cases | The Hill

https://thehill.com/policy/technology/4198601-threads-blocks-covid-related-searches-amid-spiking-cases/



Meta is blocking ‘potentially sensitive’ topics from Threads search

https://www.engadget.com/meta-is-blocking-potentially-sensitive-topics-from-threads-search-231028963.html





リリース当初、キーワード検索機能は搭載されていなかったThreadsですが、記事作成時点ではすでに検索機能が備わっています。しかし、Threadsの検索機能はすべてのトピックに対応しているわけではないことが明らかになりました。報道によると、Threadsの検索機能は「vaccines(ワクチン)」や「covid(コロナ)」といった「過去にMetaのプラットフォーム上で誤った情報にリンクされたことのある単語およびそのバリエーション」が、「センシティブな可能性がある」として検索結果には表示されないようブロックされているそうです。



MetaがThreads上で検索できなくしている単語は、「covid(コロナ)」「coronavirus(コロナウイルス)」「covid-19(新型コロナウイルス感染症)」「vaccines(ワクチン)」「covid vaccines(コロナワクチン)」などの新型コロナウイルス関連の単語と、「gore(殺人)」「nude(ヌード)」「sex(セックス)」などの暴力および性的な単語です。



Metaは特定の単語をブロックしていることを認めていますが、これは一時的な措置であると言及しています。Metaの広報担当者は、「Threadsの検索機能では、センシティブなコンテンツを含む可能性のあるキーワードの検索結果が一時的に表示されなくなります」と述べました。Instagramの責任者でThreadsの開発も主導するアダム・モセリ氏は、この取り組みについて「過去の失敗から学ぼうとしており、検索機能を展開する際には慎重になるほうが良いと考えているためです」と、一部の単語を検索結果でブロックしている理由を説明しています。





テクノロジーメディアのEngadgetは「Metaのこれまでの歴史を振り返れば、同社がThreadsの検索機能に慎重になる十分な理由があることがわかります。Instagramの検索機能は誤った情報を媒介し、ユーザーを陰謀論的なウサギの穴に導く能力があるとして広く批判されてきました」と言及。



Metaのルールに違反するコンテンツを含まない場合であっても、「機密性の高い単語」を含む投稿は、検索結果に表示されなくなります。これについて、Engadgetは「Metaがこれまでにとってきたアプローチよりも、著しく積極的なアプローチ」と指摘しました。



なお、新型コロナウイルス関連の単語が検索機能で完全にブロックされた結果、Threadsユーザーは専門家からのアドバイスや信頼できる情報などにアクセスすることが難しくなっています。





Metaの慎重な姿勢は、同社がThreadsの開発をいかに急いできたかを浮き彫りにしているとEngadgetは指摘しました。