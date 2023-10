2023年10月18日 17時00分 ネットサービス

Threadsで「新型コロナウイルス」「ワクチン」などの検索ブロック措置が今後数週間~数カ月で解除へ



MetaのSNS「Threads」では、「COVID-19」や「ワクチン」といった特定の用語の検索結果がブロックされています。この措置について、責任者のアダム・モセリCEOがThreadsで「今後数週間から数か月で解除される可能性が高い」と発言したことがわかりました。



Instagram head says Threads’ blocking of ‘covid’ and related terms is temporary, to lift in ‘weeks or months’ | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/10/17/instagram-head-says-threads-blocking-of-covid-and-related-terms-is-temporary-to-lift-in-weeks-or-months/



Israel-Hamas war is 'biggest safety focus' on Threads: Instagram chief

https://www.cnbc.com/2023/10/17/israel-hamas-war-is-biggest-safety-focus-on-threads-instagram-chief.html



Threadsで実際に「ワクチン」と検索してみた結果が以下の通り。「ワクチンに関する情報をお探しですか?」と表示され、ウェブサイトに移動するよう提案されます。





その「ウェブサイト」とは、厚生労働省のウェブサイトでした。検索ワードに基づき「予防摂取情報」「新型コロナウイルス感染症について」などの各種ページに案内されます。





「コロナ」で検索するとユーザーアカウントが表示されます。なお、記事作成時点でキーワード検索を行えるのは一部地域のみに限られていて、日本ではユーザー検索しかできません。





「新型コロナウイルス」だとウェブサイトへのアクセスが提案されました。他にも「ロングCOVID」「COVID-19」などでウェブサイトを提案されます。この措置は世界規模で行われていて、例えばアメリカだと疾病予防管理センター(CDC)のサイトにつながるそうです。





2023年10月17日、Threadsを管轄するInstagramのモセリCEOは「この措置は一時的なもの」と述べ、今後、遅くとも数か月以内に解除する可能性が高いと発言しました。



モセリCEOは「ガザでの騒動を考慮し、責任を持ってコンテンツを管理することに重点を置いている」と発言。医療情報はどのSNSでも誤情報が流れやすいということに加え、医療情報以外にもさまざまな誤情報が発信されやすくなっている世界情勢を鑑みて、暫定的な措置として検索結果をブロックしていることを示唆しました。



Threadsは他にも「ヌード」や「セックス」などの検索結果をブロックしています。そもそもThreadsは「ニュースや政治の話題はピックアップしない」と公言している異色のSNSであり、人々が議論する話題を管理しようとする意図が背景にあることも事実。ただし、「アンチニュース」というわけでもなく、ニュースを話題にしたからといって規制を受けたりすることはありません。単に、ニュースが殊更に取り上げられたり、反対にわざと表示されにくくなったりすることはないというだけです。





モセリ氏はかつて「政治や重大なニュースに関するコンテンツを管理することの難しさ」について語っており、「政治や重大なニュースを管理する側の監視体制の維持や、ニュースに寄せられるネガティブな意見が露呈するリスクは、エンゲージメントや収益の増加に見合うものではない」「スポーツ、音楽、ファッション、美容、エンターテインメントなど、政治やニュースに手を出さずとも、活気あるプラットフォームを作るのに十分な素晴らしいコミュニティがある」との考えを明らかにしています。



今回の件に関しても、モセリ氏は「ほかにやるべき重要な仕事がたくさんある」と述べていて、サービスが始まったばかりのThreadsをよりよい方向に導いている最中であるとの意見を示しました。