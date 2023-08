ロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルのプリゴジン代表が乗った航空機が墜落するまでの経路をFlightradar24が公開

現地時間の2023年8月23日、ワグネル・グループの創設者であり、ワグネルの反乱を起こしたエフゲニー・プリゴジン氏が搭乗していたプライベートジェットが墜落したとロシア当局が発表しました。なお、ロシア当局だけでなく Telegram 上にあるワグネル・グループ関連のチャンネルでも、プリゴジン氏の死亡が宣言されています。 ロシアのウラジミール・プーチン大統領やロシア政府に対して批判的なコメントを行ったジャーナリストや政治指導者の中には 不可解な死を遂げた人 が複数いるとロイターは報じていますが、今回の事故とロシア政府の関連については不明です。 Wagner boss Yevgeny Prigozhin listed in Russian plane crash with no survivors | Reuters https://www.reuters.com/world/europe/ten-killed-private-jet-crash-north-moscow-tass-2023-08-23/

2023年08月24日 15時18分00秒 in 乗り物, Posted by logu_ii

