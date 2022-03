プーチン大統領やオリガルヒが使う航空機を追跡するTwitterアカウントが登場

Tracking the following Russian VIP jets RA-96012, RA-96016, RA-96017, RA-96014, RA-96018, RA-96019, RA-96020, RA-96022, RA-96023, RA-96021, RA-96024.

・関連記事

ロシアのウクライナ侵攻によりダウンロード数が急増したアプリは? - GIGAZINE



反ウクライナの主張を繰り返すSNSアカウントは偽物でプロフィール画像もAI製、さらにそのフォロワーもニセのAI製だったことが明らかに - GIGAZINE



「親ロシアの方針」を掲げたランサムウェア攻撃グループがウクライナ寄りのハッカーの攻撃を食らって内部チャットのログ1年分が流出 - GIGAZINE



Googleがウクライナの一般人を守るため一時的にGoogleマップの交通情報表示を停止 - GIGAZINE



ロシアのメディアが「勝利記事」をおもらししてしまい即削除 - GIGAZINE



2022年03月02日 11時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.