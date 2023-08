ヨーロッパはなぜ半導体産業で他国に後れを取ってしまったのか

・関連記事

東ドイツの半導体製造技術はいかにして失敗に終わったのか? - GIGAZINE



TSMCが1.5兆円規模の半導体工場を日本やアメリカに続いてドイツに建設予定 - GIGAZINE



「日本はAI技術の開発に全力を尽くそうとしている」という指摘、日本は何が違うのか? - GIGAZINE



半導体産業の売上高は2021年に前年比26.2%増の5559億ドルに達し2022年には8.8%の成長が見込まれる - GIGAZINE





2023年08月20日 16時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.