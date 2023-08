東ドイツの半導体製造技術はいかにして失敗に終わったのか？

・関連記事

TSMCが1.5兆円規模の半導体工場を日本やアメリカに続いてドイツに建設予定 - GIGAZINE



iPhoneやAIチップ製造を目指すTSMCのアリゾナ工場が「人手不足」を理由に生産開始時期を延期 - GIGAZINE



Intelがアメリカからの輸出規制が続く中国でデータセンター向けAIプロセッサ「Habana Gaudi2」を販売することを発表 - GIGAZINE



QualcommがRISC-V開発企業を共同設立することを発表、Armとの距離感が鮮明に - GIGAZINE



コイルも磁石も取っ払ったシリコン基板スピーカーがサウンド業界を大きく変える可能性 - GIGAZINE



2023年08月09日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.