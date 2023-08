Metaがコーディング補助AI「Code Llama」の無料公開を計画中か

Metaは「Llama」や「Llama 2」といった大規模言語モデルをオープンソースで公開しています。新たに、Metaがコーディング補助向けに最適化した言語モデル「 Code Llama 」を開発中であることが報じられました。報道によると、Code Llamaもオープンソースで公開される予定とのことです。 Meta’s Next AI Attack on OpenAI: Free Code-Generating Software — The Information https://www.theinformation.com/articles/metas-next-ai-attack-on-openai-free-code-generating-software

2023年08月18日 12時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

