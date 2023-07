Stability AIがChatGPTと同等の性能を持つオープンソースの大規模言語モデル「FreeWilly」を公開

画像生成AI「 Stable Diffusion 」などの開発で知られる Stability AI が、ChatGPTに使用される大規模言語モデルの「GPT-3.5」に匹敵する性能の大規模言語モデル「 FreeWilly1 」と「 FreeWilly2 」を公開しました。 Meet FreeWilly, Our Large And Mighty Instruction Fine-Tuned Models — Stability AI https://stability.ai/blog/freewilly-large-instruction-fine-tuned-models

2023年07月24日 12時16分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

