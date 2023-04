Stability AIがオープンソースで商用利用も可能な大規模言語モデル「StableLM」をリリース

・関連記事

Microsoftは2019年から社内で独自のAIチップ「Athena」を開発しておりOpenAIの大規模言語モデルで既にテスト中 - GIGAZINE



無料で商用利用もOKな完全オープンソースの大規模言語モデルを開発するプロジェクト「RedPajama」がトレーニングデータセットを公開 - GIGAZINE



「人力で集めたデータを元にしたチャットAI」が人力言語モデルプロジェクト「Open Assistant」から登場したので使ってみた - GIGAZINE



チャットAIをブラウザのWebGPUだけで実行でき日本語も使用できる「Web LLM」、実際に試してみる方法はこんな感じ - GIGAZINE



GoogleがAI搭載検索エンジンを開発するプロジェクト「Magi」を急ピッチで進めている、きっかけはSamsungか - GIGAZINE

2023年04月20日 11時40分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

