Windowsの時刻補正機能により時計がときどき数ヶ月単位でズレてリセットされる事態が発生

Windowsで、システムクロックが数日~数ヶ月単位でズレてリセットされてしまう事態が起きるそうです。この事態の原因は、2016年から導入された「Secure Time Seeding」という機能だと指摘されています。 Windows feature that resets system clocks based on random data is wreaking havoc | Ars Technica https://arstechnica.com/security/2023/08/windows-feature-that-resets-system-clocks-based-on-random-data-is-wreaking-havoc/

2023年08月17日 16時48分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

