ユーザーへ頻繁に再ログインを強制するのは「時代遅れ」である理由をセキュリティソフト開発企業が解説

オンラインサービスを利用していると、いつの間にかサービスからログアウトしてしまい、再ログインを求められることがあります。これはセキュリティ的に無意味であり「時代遅れである」と、 VPN サービスを提供する Tailscale が指摘しました。 Frequent reauth doesn't make you more secure https://tailscale.com/blog/frequent-reath-security

・関連記事

「パスワードを紙に書く管理方法は意外と安全」「パスワードの定期的な変更は危険」「記号や数字の混在を義務付けるのはNG」など知っておくべきパスワード知識 - GIGAZINE



経営者や管理職も脆弱なパスワードやダサいパスワードを使いがち - GIGAZINE



「セキュリティリスクが高い」のにパスワードが認証方法として使われ続ける理由とは? - GIGAZINE



Microsoftが「パスワードの定期変更は不要」と宣言、パスワードに有効期限を定める方針は廃止へ - GIGAZINE



パスワードを定期的に変更させるシステム仕様には問題がある - GIGAZINE



2025年06月16日 07時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Security software developer explains why….