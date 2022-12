Googleが「安全のため」と2要素認証デバイス「YubiKey」を勝手に無効化してしまう事態が発生

・関連記事

Googleの物理キー「Titan セキュリティ キー」がサイドチャネル攻撃により突破される - GIGAZINE



スマホでもPCでも使えるUSB Type-CとNFCを搭載した物理セキュリティキー「YubiKey 5C NFC」レビュー - GIGAZINE



Googleの2段階認証を構築する「Titan セキュリティ キー」にUSB Type-Cタイプが登場 - GIGAZINE



Google従業員のフィッシング被害を撲滅した最新の高セキュリティ対策法とは? - GIGAZINE



Googleアカウントの2段階認証で使用可能なUSBセキュリティキー「FIDO U2F Security Key」を使ってみました - GIGAZINE



2022年12月27日 11時50分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.