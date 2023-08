画面の明るさを変えるアプリ「NightOwl」がサイレント乗っ取りされていたことが発覚、アンインストールが推奨される

2018年から存在しているmacOS向けの画面輝度調節アプリ「 NightOwl 」が他社に買収され、利用規約に「トラフィックを収益化する」との文が追記されていたことが分かりました。 Uninstall the Nightowl App, now. https://robins.one/notes/uninstall-the-nightowl-app-now.html

2023年08月09日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

