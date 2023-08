2023年08月02日 12時06分 ソフトウェア

Apple・ピクサー・Adobe・NVIDIA・Autodiskが3Dフレームワークの標準化を目指す団体「AOUSD」を結成



現地時間の2023年8月1日、Apple・ピクサー・Adobe​​・Autodesk・NVIDIAの5社が、Linuxの標準化団体であるLinux Foundationの関連会社であるJoint Development Foundation(JDF)と共同で、ピクサーのユニバーサル・シーン・ディスクリプション(USD)技術の標準化・開発・進化・成長を促進するための団体「Alliance for OpenUSD(AOUSD)」を設立しました。



USDは、CGアニメーション制作会社のピクサーが開発する3Dアニメーションを共同で構築するための高性能で拡張可能なソフトウェアプラットフォームです。このUSDのオープンソース版であるOpenUSDの機能を進化させ、3Dエコシステムとして標準化することを目指しているのがAOUSDというわけ。





AOUSDは、3Dツールとデータの相互運用性を向上させ、開発者とコンテンツ作成者が大規模な3Dプロジェクトを記述、構成、シミュレーションすることがますます容易になるような3D対応製品およびサービスを構築できるように、Apple・ピクサー・Adobe・NVIDIA・Autodiskと提携します。



AOUSDはOpenUSDについて、「ツール、データ、ワークフロー全体で堅牢な相互運用性を提供する高性能3Dシーン記述テクノロジーです。OpenUSDは芸術的表現を共同で捉え、映画コンテンツ制作を合理化する機能として既に知られています。OpenUSDのパワーと柔軟性により、新しい業界やアプリケーションのニーズを受け入れる理想的なコンテンツプラットフォームとなります」と説明しました。



AOUSDの発足に伴い、OpenUSDの機能を詳細に説明する書面による仕様の策定が行われる予定。これにより、互換性が向上し、より広範な採用・統合・実装が可能となり、他の標準化団体による仕様への組み込みも可能となります。JDFがプロジェクトの拠点として選ばれた理由は、オープンで効率的かつ効果的な開発を可能とし、国際標準化機構(ISO)を通じて承認される道を提供してもらうことができると考えられるためです。



さらに、AOUSDはより大きな業界によるテクノロジーの強化を共同で定義するための主要フォーラムも提供する予定です。AOUSDはOpenUSDの将来を決めるために、幅広い企業や組織にフォーラムへの参加を呼び掛けています。



ピクサーの最高技術責任者でありAOUSDの会長も務めるスティーブ・メイ氏は、「USDはピクサーで発明された、当社の最先端アニメーションパイプライン技術基盤です。OpenUSDはピクサーの映画制作における長年の研究と応用に基づいています。我々は2016年にUSDをオープンソース化しました。OpenUSDの影響は現在、映画・視覚効果・アニメーションを超えて、メディア交換で3Dデータへの依存が高まっている他の業界にも拡大しています。AOUSDの発足により、我々はテクノロジーとしてのOpenUSDの継続的な進化と国際標準としての地位というエキサイティングな次のステップを目指します」と述べました。



Adobeの3D&Iエンジニアリング担当シニアディレクターであるグイド・クアローニ氏は、「Adobeではさまざまなデバイス上で動作する一連の柔軟で強力なソリューションをアーティストに提供できると信じています。クリエイティブなプロセス中に、共通の3Dデータ表現を活用すると、各パッケージやデバイスがもたらす価値が倍増します。OpenUSDはこのような乗算器のひとつとして作成されたものです。革新的でオープンなテクノロジーをサポートするために多様な企業グループが協力することに興奮しています」とコメントしています。



Appleのビジョン製品グループ担当ヴァイスプレジデントであるマイク・ロックウェル氏は、「OpenUSDは芸術的創作からコンテンツ配信まで、次世代のARエクスペリエンスを加速し、ますます広範な空間コンピューティングアプリケーションを生み出すのに役立ちます。AppleはUSDの開発に積極的に貢献しており、USDは画期的なvisionOSプラットフォームや新しいReality Composer Pro開発者ツールにとって不可欠なテクノロジーです。我々は広く採用される標準へと成長を促進することを楽しみにしています」と述べました。



Autodiskのメディア&エンターテイメント部門フェローを務めるゴードン ブラッドリー氏は、「CG世界やデジタルツインを構築している場合や、3Dウェブを見据えている場合でも、コンテンツクリエーターはツール・サービス・プラットフォーム間でデータを共同作業および共有するための一貫した方法を必要としています。Autodiskは、視覚効果・アニメーションなどの3D相互運用性を推進し、お客様のより良い世界の設計と構築を支援するという当社のビジョンをサポートする、AOUSDを支援できることに興奮しています」と語っています。



NVIDIAのオープンソースおよび標準担当ディレクターであるガイ・マーチン氏は、「OpenUSDは、3D開発者・アーティスト・デザイナーにマルチアプリの広範な相互運用性を備えた大規模な産業用・デジタルコンテンツ作成・シミュレーションワークロードに取り組むための完全な基盤を提供します。この提携は、業界全体で正式な標準を構築し、3D世界と産業デジタル化を実現するための取り組みを行うことで、OpenUSDとのコラボレーションを世界的に加速するまたとない機会です」とコメント。



なお、AOUSDの運営委員会メンバーは2023年8月6日に開催予定のAcademy Software Foundationで公演予定です。



