「ヒックとドラゴン」「ボス・ベイビー」などを手がける映画会社ドリームワークスがレンダラー「MoonRay」のソースを公開

・関連記事

無料でピクサーの開発したレンダリング用ソフト「RenderMan」がダウンロード可能に - GIGAZINE



オープンソース3DCGソフト「Blender」がバージョン3.0でAMD製GPUのサポートを強化 - GIGAZINE



ゲームや映画でより現実に忠実で美麗な3D映像をレンダリングできる「パストレーシング」についてNVIDIAが解説 - GIGAZINE



Microsoftが子ども向け3DCGアニメーション制作ソフトウェア「3Dムービーメーカー」をオープンソース化 - GIGAZINE



無料で写真から3Dプリント出力可能なモデルを生成できるオープンソースの3D再構築ソフト「Meshroom」 - GIGAZINE



100年の歴史をもつウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオが「アニメ映画の作り方」を公開中 - GIGAZINE



2023年03月16日 19時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, 映画, アニメ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.