Dellが生成AI開発ソリューションとAI特化の新型ワークステーションを発表、生成AI支援のためのプロフェッショナルサービスも

また、Dellは顧客が抱えるジェネレーティブAI固有の課題を支援するためのプロフェッショナルサービス「 Dell Professional Services for Generative AI 」を発表しました。Dellのクロスポートフォリオソフトウェア&ソリューション担当であるキャロル・ワイルダー氏は「顧客の多くが、解決したい問題についての明確なプロセスを持っていますが、実際にジェネレーティブAIを使って具体的にやりたいことについては検討すべき点が多い」と語っています。 そこで、Dell Professional Services for Generative AIでは、顧客に対してジェネレーティブAIに関する戦略立案や、実装、適用、評価まで、成熟度の段階に応じた支援を行うとのこと。

2023年08月01日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

