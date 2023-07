2023年07月16日 19時30分 乗り物

e-bikeメーカー・VanMoofが急成長の裏で経済的問題に直面か



2021年から2022年にかけて急成長し、「資金調達額が世界最多」とまでいわれたオランダのe-bike(電動自転車)メーカー・VanMoof(ヴァンムーフ)に経済的問題が指摘されています。



ニュースサイト・NRCやelectrekによると、VanMoofはオランダの裁判所に支払い延期を申請して受理されたとのこと。





ヨーロッパにあるVanMoofの店舗は一時的に閉鎖されていて、VanMoofでは「セキュリティ上の理由によるもの」と説明していますが、electrekは経済的問題を回避するために打った手だと推測しています。



VanMoofは2009年設立の自転車・電動自転車メーカーで、electrekは「世界で最も資金を集めた電動自転車メーカー」と表現されると述べています。近年の経営は苦しく、2019年は純損失が600万ユーロ(約9億3600万円)、2020年は3500万ユーロ(約54億6000万円)、2021年は8000万ユーロ(約125億円)と拡大していて、2022年の決算も同じぐらいの数字になることが予想されています。これほどの損失を出しつつも、VanMoofは投資家からの資本注入により存続し続けてきました。



VanMoofの売上高は2020年から2021年にかけて29%増加して8300万ユーロ(約129億円)となっていますが、金利が上がることで資金調達が難しくなり、積極的な戦略を採れなくなっているとのこと。



近年の製品の問題としては、VanMoofが電動自転車のほとんどを自社設計していることが挙げられます。ほとんどを自社設計したことによってサービスや修理を自社で行うことになったVanMoofは、複雑な修理を持ち込まれることによって、保証と修理で800万ユーロ(約12億5000万円)の損失を出しました。さらに、売り上げに比べてサービス能力は拡充されず、部品調達や修理に時間がかかり、ネットには苦情があふれることになったと指摘されています。



今後の問題としては、まずは保守部品のことが考えられます。供給がなくなると決まったわけではないものの、仮になくなるとすると、自転車を利用するためには他の企業が部品の生産を引き継いでくれる必要があります。



また、アプリを利用してロックするe-bikeでは、アプリが使用できなくなるとロックの解除すらできなくなります。もしVanMoofがなくなると、アプリはやがてApp StoreとGoogle Playから消えてしまうことが考えられます。



ニュースサイトのThe Next Webによると、e-bikeのライバルであるベルギーのCowboyが、VanMoofのサーバーがオフラインになっても独自のデジタルキーを生成して保存できるアプリを作ったとのこと。



まずはe-bikeのS3・X3対応のベータ版がApp Storeで公開されており、近日中にAndroid版も公開される予定。また、S5・A5にも対応予定だとのことです。



