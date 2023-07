子牛は1頭で育てるよりもペアで育てた方が認知能力が高くなるとの研究結果

管理がしやすいなどの面から、産まれたばかりの乳牛を1頭ずつ他の牛とは離して飼育されることがあるそうです。牛が孤立することによる牛自身への影響の度合いについて、ブリティッシュコロンビア大学が調査しました。 Social Housing Improves Dairy Calves' Performance in Two Cognitive Tests | PLOS ONE https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090205 ラットを使った先行研究では、複数の群れの中で育てられた個体よりも、一匹だけで育てられた固体の方が、認知発達テストでの成績が悪かったことが分かっていました。

・関連記事

孤独な人は「世界の感じ方」が孤独でない人だけでなく他の孤独な人とも異なっているという研究結果 - GIGAZINE



1人で社会的に孤立して暮らすことが人間の脳をどのように変えるのかが脳画像から判明 - GIGAZINE



世界から隔絶された空間で孤独に生活すると人はどのようになってしまうのか? - GIGAZINE

2023年07月15日 16時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.