2023年07月11日 06時00分 メモ

GitHubで採用されなかった実績バッジ「+1だけのコメントを100件投稿する」「force pushで他人のコミットを消滅させる」「README.mdだけのプロジェクトを5年寝かせる」などを妄想するプロジェクト



GitHubではさまざまな条件を満たすことで実績を獲得でき、獲得した実績がプロフィール欄にバッジ形式で表示されますが、この実績システムに採用されなかったバッジを妄想するというかなりニッチなリポジトリが存在しています。



Flet/rejected-github-profile-achievements: 😵 GitHub achievements that did not make the cut.

https://github.com/Flet/rejected-github-profile-achievements



◆重要な貢献者(Vital Contributor)

「+1」もしくは親指の絵文字(👍)だけのコメントを100件投稿した。





◆シス卿(Sith Lord)

メインブランチにforce pushして他人のコミットを消し去った。





◆先延ばしにする人(Procrastinator)

README.mdだけを含む単一の「init」コミットを含むリポジトリを作成し、その後5年の間一切リポジトリに触れなかった。





◆シークレット・サンタ(Secret Santa)

うっかりAPIのシークレットキーを公開リポジトリにコミットしてしまった。





◆モンキーレンチ(Monkey Wrench)

メインブランチに直接行ったコミットでビルドプロセスを破壊した。





◆大丈夫だ、問題ない(This is Fine)

保有している公開リポジトリでオープン状態のイシューが1000件を超える。





◆樹木管理人(Arborist)

150個以上のブランチをマージした後も残しておく。「念のため!」





◆(笑) (Tee Hee)

1件の「小さなクリーンアップ」コミットでリポジトリ内の全ファイルの全行を変更し、既存のプルリクエスト全てをマージできなくする。





◆忍耐強いスケルトン(Patient Skeleton)

公開リポジトリにプルリクエストを送信後、2年間放置される。





◆2 FU

2023年になってもまだ1回も2FA認証を導入したことがない。





◆速読人(Speed Reader)

1万行以上のコードを含むプルリクエストのレビュー&承認を15秒以内に行う。





◆ハードラック(It's Bad Luck)

金曜日にマージしてGitHub Actionsで自動デプロイされたコミットを週末の間にロールバックする。





◆私のマシンでは動作します(Works On My Machine)

ユーザーの環境を再現しようとすることなく10件以上のイシューで解決方法を提案する。





◆伐採しなさい(Log This)

Log4j2のバージョン2.0~2.17.0がリポジトリの依存関係に含まれている。





もちろんこれらは全てジョークで、GitHubの実績一覧にインスパイアされたものとのこと。プルリクエストも受付中のため、ジョークの腕に自信がある人は参加してみてください。