2023年07月11日 05時00分 お知らせ

2023年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2023年8月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、トビラシステムズ株式会社からGIGAZINEの記事広告を利用した際の感想をいただいたので、GIGAZINE.BIZの「利用者の声」ページに追加しました。これまでGIGAZINEに記事広告を発注していただいた人の中には、「GIGAZINEの常連読者でずっと関わりたいと思っていた」という方もいます。GIGAZINEをこれからも運営していけるよう、あなたが働いている会社の広告宣伝部門にGIGAZINEのことを広めていただけるとうれしいです！



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というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2023年6月

アクセスリクエスト数：2億5264万

ページビュー：4684万(151万増)

ユニークユーザー数：2159万(213万増)

転送量：18.854TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約14.884TB。HTML、RSSなどが約3.970TB。



また、2023年6月に作成した記事数は637本。



次に、2023年6月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：「セックス選手権」のスウェーデンでの開催が決定、主催者は「セックスはスポーツ」と主張





2位：潜水艦を一瞬のうちに破壊してしまう「爆縮」とは何なのか？





3位：自分へのご褒美として「不健康な食事」を取ると脳の認知機能に影響が出るとの研究結果





4位：無料でゲットできる代わりに常時広告が表示される55インチ4K対応ダブルスクリーンテレビ「Telly」はどんなテレビなのか？





5位：AI搭載ドローンが標的破壊作戦のシミュレーションで自分のオペレーターを殺害





6位：「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」でパラセールなしで四地方を救うとプルアが特別なセリフを言うことが明らかに、一体どうやってパラセールなしの過酷な旅を実現するのか？





7位：男性の自慰行為は生殖管から病原体を洗い流すために4000万年前から進化してきたのではないかと研究で明らかに





8位：追跡トラッカーを付けてノートPCをリサイクルしたところ正しくリサイクルされず転売されたり盗まれたりしている実態が明らかに





9位：テスラの自動運転機能に隠し機能の「イーロン・モード」を発見したとハッカーが報告





10位：ChatGPTに「亡くなったおばあちゃんになりきってくれ」と頼んでWindows 10 Proで使用可能なインストール用キーを生成させることに成功





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：44.79％（5.16％減）

2位：Safari：39.03％（2.49％増）

3位：Safari (in-app)：5.95％（1.34％増）

4位：Edge：4.69％（0.56％増）

5位：Android Webview：2.85％（0.72％増）

6位：Firefox：1.52％（0.02％減）

7位：Samsung Internet：0.49％（0.04％増）

8位：Opera：0.26％（0.01％増）

9位：Mozilla Compatible Agent：0.19％（0.01％増）

10位：Amazon Silk：0.09％（0.01％増）

11位：Internet Explorer：0.04％（0.01％増）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



1位：11.0：95.73％（1.82％減）

2位：8.0： 2.29％（0.78％減）

3位：10.0：1.08％（0.61％減）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：はてなブックマーク（前月4位）

5位：SmartNews（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：Togetter(前月7位)

8位：livedoor ニュース（前月8位）

9位：Pinterest（前月9位）

10位：YouTube（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtube

2位：ユーチューブ

3位：gigazine

4位：セックス

5位：爆縮

6位：自慰行為 医学的に

7位：タイタン 潜水艦

8位：stavle diffusion

9位：おっぱい

10位：ゼルダ



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



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それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。