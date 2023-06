2023年06月13日 12時30分 ハードウェア

3年使ったWestern Digital製HDDに「新品購入を迫る警告」が表示される、新品交換サイクルを早める施策か



Western Digital製HDDを搭載したNASのユーザー複数人が「稼働時間が3年を超えたHDDが『警告』状態になった」と報告しています。問題のHDDでは「稼働時間が3年を超えた」以外の問題は確認されておらず、Western DigitalがHDDの新規購入を促すために警告表示を行っているのではないかという疑惑が浮上しています。



大手NASメーカー「Synology」の公式フォーラムに寄せられた以下の投稿には、「DiskStation DS416playに容量6TBのWD Red NAS ハードディスクドライブを2台組み込んで使っていたが、稼働時間が2万6400時間に達した時点で2台のHDDが同時に『警告』状態になった」という旨が記されています。また、同投稿にはSynology製NASで使用可能なストレージ健康状態管理ツール「Western Digital Device Analytics(WDDA)」に「電源投入時間に関する警告」や「新品HDDへと交換する提案」が表示されたことや、警告が表示されたのがHDDの保証期間(3年)が終わった数日後だったことも記されています。





また、テクノロジー系YouTubeチャンネル「SpaceRex」は「Stop Buying WD NAS Drives.(Western DigitalのNAS関連製品を買わないで)」と題したムービーの中で「稼働時間が3年を超えたSynology製NASのWDDAに警告が表示される様子」を公開しています。





SpaceRexが調査を続けた結果、Synology製NASのシステム内に存在する「WDDALocalizationResources.en」というファイル内に以下のような「稼働時間が長くなった際に表示する警告の文言」が保存されていることが明らかになりました。



DSL.NAME.0xA002 = Power On Hours Alert

DSL.DESCRIPTION.0xA002 = This alert will raise an advisory when the storage device has seen a large quantity of power on hours throughout the entire life of the storage device.

ACTION.DESCRIPTION.LargePowerOnHours = HDD has accumulated a large number of power on hours and user might consider replacing HDD soon



上記の文言のうち、「HDD has accumulated a large number of power on hours and user might consider replacing HDD soon」はSynologyではなくヤノ販売株式会社が販売するNASの(PDFファイル)説明書にも記されています。さらに、ヤノ販売株式会社の説明書には当該文言について「ハードディスクドライブの使用頻度・寿命に関するハードディスクメーカーのアドバイスです」とも記されており、「稼働時間が長くなった際の警告」がSynologyやヤノ販売株式会社ではなくWestern Digitalの意向によるものであることが明確となっています。





一般的にNASは長期間の連続稼働を念頭に置いて設計されており、NAS向けHDDが3年間稼働しただけで使用不能になるとは考えにくいものです。このため、SpaceRexはWestern Digitalが「3年稼働したHDD」に警告を表示してるのはHDDの買い替え頻度を増やすためだと指摘しています。