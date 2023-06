SSDの寿命を知るためのSMART情報にはどんな項目があるのか？

Backblazeは「SSDのメーカーがSMART情報にドライブモデルの状態や健康状態に関する関連情報を記録していることは素晴らしいことです。また、多くのメーカーがこれらのSMART情報を監視し、ユーザーフィードバックを提供するソフトウェアを提供していることも素晴らしいことです」と述べていますが、メーカーごとにチェックすべき項目がバラバラになっていることから、現場ではシステム管理の効率が下がっていると指摘。「SSDのSMARTをメーカー独自のものにするのではなく、すべてのSSDメーカーが準拠するようにSMARTの項目名と内容を全面的に標準化することを検討する時期なのかもしれません」と語りました。 なお、Backblazeがまとめた、SeagateとWestern DigitalとCrucialのSSDで示されるSMART情報の表は以下から見ることができます。 SMART Values in Use - various drives.xlsx - 2 - SSD+SMART+Stats+Comparison+Table.pdf (PDFファイル) https://f001.backblazeb2.com/file/Backblaze_Blog/SSD+SMART+Stats+Comparison+Table.pdf

また、メーカーによって読み取られるSMART情報は異なりますが、その中でも特にSSDの寿命を把握するために有用な項目が以下。見ると分かるとおり、表示している内容はほとんど同じですが、SMARTの項目番号と名前はメーカーによって異なります。なお、ページとはSSDを構成するNAND型フラッシュメモリで読み書きできる最小単位のことで、ページの集まりをブロックと呼びます。 ・SMART 169:Remaining Lifetime Percentage (Western Digital) SSDを構成するNAND型フラッシュメモリは、新しくデータを書き込むために既存のデータを一度消去しなければなりません。このデータを書き込むためにデータを消す「P/E(プログラム/消去)サイクル」という処理の回数には限界が存在します。また、SSDで書き込みができない不良ブロックができると、未使用の予備ブロックが割り当てられるのですが、この予備ブロックの残数もチェックされます。この項目では、P/Eサイクルと未使用の予備ブロック数からSSDの残された寿命を測定します。新品のSSDでは「100」の値が報告され、使用するにつれて「0」まで減少します。 ・SMART 202:Percentage of Lifetime Used (Crucial) SSDがあらかじめ指定された寿命のうち、どの時点でどのまでされたかを示します。新品のSSDの場合は「0」と表示され、指定された寿命に達すると「100」と表示されます。 ・SMART 231:Life Left (Seagate) P/Eサイクル、そして予備ブロックの数から、SSDのおおよその残り寿命を示します。新品のSSDの場合、正規化された値は「100」で、そこから減少し、「10」で交換の必要性があることを示されます。値が「0」の場合は、ドライブが読み取り専用モードで動作していることを意味します。

・関連記事

SSDの故障率をまとめた統計データ「メーカー・モデル別統計データ2022年版」をBackBlazeが公開 - GIGAZINE



SSDの故障率をまとめた統計データ「メーカー・モデル別統計データ2022年中間レビューSSD版」をBackblazeが公開 - GIGAZINE



「プログラム」「スレッド」「プロセス」という用語についてクラウドストレージ業者が解説 - GIGAZINE



SSDはSATAとNVMeのどちらを選べばよいのか? - GIGAZINE



大容量記録メディア「LTO-8テープ」が日本企業間の争いによって不足 - GIGAZINE

2023年06月16日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.