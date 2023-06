SF作品の武器や医療機器や通信機器で使われる「レーザー」の仕組みを簡単に解説するとこうなる

・関連記事

宇宙から地上へのレーザー通信が毎秒200ギガビットを達成し新記録樹立、5分で映画1000本相当の2テラバイトを転送可能 - GIGAZINE



秒間1000パルスの高出力レーザーで自然の雷を誘導することに成功 - GIGAZINE



レーザーでゴキブリを自動ロックオンして焼き殺すAI搭載タレットが登場 - GIGAZINE



たった45日で宇宙船が火星に到達する「レーザー熱推進」を利用した航法が考案される - GIGAZINE



2023年06月09日 23時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.