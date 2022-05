ゴッホの「星月夜」をマインクラフトで再現した作品が圧巻

・関連記事

マインクラフトで1HzのCPUを作り上げた猛者が登場、テトリスや関数のグラフ化も可能 - GIGAZINE



時速40kmで走るマインクラフトのトロッコを現実に作ってしまったムービーが登場 - GIGAZINE



マインクラフトで地球を実物スケールで再現するプロジェクトが始動 - GIGAZINE



マインクラフトでデンマーク政府が国土を4兆個・1TBもの超大作で再現したらぶっ壊されまくる事態に - GIGAZINE

2022年05月31日 19時00分00秒 in 動画, ゲーム, アート, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.