Googleの対話型AI「Bard」がバックグラウンドでコードを実行できるようにする「暗黙的なコード実行」を導入、文字列の操作や論理・推論を含む複雑なタスクに対する回答精度が向上

すると、Bardは「The reversed word of "Lollipop" is "popilloL". (Lollipopの逆はpopilloLです)」と回答。

「暗黙的なコード実行」と呼ばれる新たな手法は、Bardが計算が必要なプロンプトを検出し、バックグラウンドでコードを実行することに役立ちます。「暗黙的なコード実行」によって「15683615の素因数は何ですか」「貯蓄の成長率を計算して」「『Lollipop』という単語を逆さまにして」といったこれまで回答が困難だった要求に対し、正確な応答ができるようになったとのこと。 「『Lollipop』という単語を逆さまにして」という質問をBardに提示した例が以下。Bardに対して「reverse the word "Lollipop" for me」と入力します。

Googleが2023年2月に 発表 し、同年3月に 一般公開を開始 した対話型AIが「Bard」です。GoogleがこのBardにバックグラウンドでコードを実行し、数学的なタスクやコーディングの質問、文字列操作に関するプロンプトに対して正確に応答できる「 implicit code execution(暗黙的なコード実行) 」と呼ばれる手法を導入したと、現地時間2023年6月7日に発表しました。 Bard updates: More accurate responses, export to Google Sheets https://blog.google/technology/ai/bard-improved-reasoning-google-sheets-export/

2023年06月08日 12時24分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

