ChatGPTがGoogleのコーディング職の試験を受けると年収2400万円のレベル3エンジニアとして合格する

ChatGPT Passes Google Coding Interview for Level 3 Engineer With $183K Salary | PCMag https://www.pcmag.com/news/chatgpt-passes-google-coding-interview-for-level-3-engineer-with-183k-salary GoogleはChatGPTの登場を 検索ビジネスに対する脅威と捉えて 対応に動いており、その1つとしてチャットAI「Apprentice Bard」の開発を進めています。 ニュースサイトのCNBCは入手した内部メモの内容として、ChatGPTが登場した結果、LaMDAチームがChatGPTへの優先的な対応を求められたことを報じています。実際に、LaMDAを用いたApprentice Bardの反応は直近でより高度になってきているとのこと。

2023年02月06日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

