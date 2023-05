個人それぞれの好みに沿ったおすすめコンテンツを簡単にピックアップできるオープンソースなレコメンドエンジン「Metarank」を使ってみた

十人十色という四字熟語があるように、人はそれぞれ「見たいコンテンツ」が異なっているものです。ウェブサービスやアプリにおいて、ユーザーごとに適切なコンテンツを表示できればサービスの満足度が高まるのは間違いありません。「 Metarank 」はそうした個人ごとの最適化を簡単に行えるうえにオープンソースでセルフホスト可能なレコメンドエンジンとのことなので、実際に使ってどんなものなのか確かめてみました。 Metarank - open-source personalised ranker https://www.metarank.ai/ metarank/metarank: A low code Machine Learning peersonalized ranking service for articles, listings, search results, recommendations that boosts user engagement. A friendly Learn-to-Rank engine https://github.com/metarank/metarank MetarankはDockerを利用して起動するため、下記のリンクから自分の環境に合った方法でDockerをインストールします。 Install Docker Engine | Docker Documentation https://docs.docker.com/engine/install/ 今回はCentOSを利用するため、下記のコマンドを入力しました。

2023年05月13日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

